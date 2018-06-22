Танцы Африки и барабаны викингов: фанаты с песнями идут к "Волгоград-Арене" на матч ЧМ

Матч группового этапа между сборными Нигерии и Исландии начнется в 18:00 мск

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Исландии собрал в Волгограде несколько тысяч болельщиков из этих стран. Среди них много колоритных героев в рогатых шлемах викингов и в зеленых национальных одеждах народов Нигерии, они стекаются к "Волгоград-Арене", распевая песни, стуча в барабаны и приплясывая. Матч группового этапа между сборными Нигерии и Исландии начнется в 18:00 мск.

Исландский болельщик Палли Паульсон провёл волгоградцам мастер-класс по знаменитой исландской кричалке "Ху" pic.twitter.com/hijzCqNAJ9 — sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 22 июня 2018 г.

Общее впечатление, что исландских болельщиков больше. Ранее представитель организации болельщиков сборной Исландии Кристин Йонссон сообщил ТАСС, что в Волгоград приехало более 3 тыс. его соотечественников. Четверть из этих людей была в полдень в фан-зоне Волгограда, которая от этого обилия исландцев переливалась синими цветами. "Мы известны своим дружным характером. Маленькая, но очень гордая страна. Сегодня мы будем болеть до хрипа", - сказал ТАСС исландский болельщик Хилмар Паульссон. Исландская кричалка против африканских шаманов Доминирование синего цвета изменилось, когда группа нигерийских болельщиков организовала импровизированную шаманскую церемонию и вторглась в толпу фанатов. Болельщики, возглавляемые "шаманом", бегали по фан-зоне, обливали себя водой, пели и взывали к небесам. Внезапно шаману "стало плохо", он прилег, когда его обрызгали водой, он пришел в чувства и огласил полученное с небес сообщение - победит сборная Нигерии. Несмотря на его предсказание, исландские болельщики выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. После совершения совместных фото исландцы несколькими группами отправились в сторону стадиона "Волгоград-Арена".

Нигерийский фанат, переодетый в шамана, предсказал победу своей команды в матче с Исландией. Импровизированная церемония прошла в Волгоградской фан-зоне. pic.twitter.com/sxcJr0RWhi — sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 22 июня 2018 г.