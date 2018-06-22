Танцы Африки и барабаны викингов: фанаты с песнями идут к "Волгоград-Арене" на матч ЧМ

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Исландии собрал в Волгограде несколько тысяч болельщиков из этих стран. Среди них много колоритных героев в рогатых шлемах викингов и в зеленых национальных одеждах народов Нигерии, они стекаются к "Волгоград-Арене", распевая песни, стуча в барабаны и приплясывая.
Матч группового этапа между сборными Нигерии и Исландии начнется в 18:00 мск.
Исландский болельщик Палли Паульсон провёл волгоградцам мастер-класс по знаменитой исландской кричалке "Ху" pic.twitter.com/hijzCqNAJ9— sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 22 июня 2018 г.
Общее впечатление, что исландских болельщиков больше. Ранее представитель организации болельщиков сборной Исландии Кристин Йонссон сообщил ТАСС, что в Волгоград приехало более 3 тыс. его соотечественников. Четверть из этих людей была в полдень в фан-зоне Волгограда, которая от этого обилия исландцев переливалась синими цветами.
"Мы известны своим дружным характером. Маленькая, но очень гордая страна. Сегодня мы будем болеть до хрипа", - сказал ТАСС исландский болельщик Хилмар Паульссон.
Доминирование синего цвета изменилось, когда группа нигерийских болельщиков организовала импровизированную шаманскую церемонию и вторглась в толпу фанатов. Болельщики, возглавляемые "шаманом", бегали по фан-зоне, обливали себя водой, пели и взывали к небесам. Внезапно шаману "стало плохо", он прилег, когда его обрызгали водой, он пришел в чувства и огласил полученное с небес сообщение - победит сборная Нигерии.
Несмотря на его предсказание, исландские болельщики выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. После совершения совместных фото исландцы несколькими группами отправились в сторону стадиона "Волгоград-Арена".
Нигерийский фанат, переодетый в шамана, предсказал победу своей команды в матче с Исландией. Импровизированная церемония прошла в Волгоградской фан-зоне. pic.twitter.com/sxcJr0RWhi— sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 22 июня 2018 г.
"Мы не боимся предсказаний "шамана". У нас есть барабаны и кричалка "Ху" - они отгонят недружественных Исландии духов", - сказал ТАСС болельщик сборной Исландии перед уходом на стадион. Нигериец Ибрагим Эйеве уточнил: "На матче мы будем петь национальные песни, и это поможет нашей команде одержать победу".
Самые популярные маршруты на стадион - это "дорога болельщиков" через Центральный парк культуры и отдыха и железнодорожной платформы, расположенной внизу на склоне Мамаева кургана. Большинство из них - россияне, многие болеют за Исландию, но немало и таких, кто отдает предпочтение нигерийцам.
"Вы знаете, мечта действа - побывать в Африке... Пока она не осуществилась, но я так рад, что попал на игру именно с участием сборной Нигерии, будто в Африке побываю. Я сегодня с ними, вперед, за Нигерию!", - сказал ТАСС волгоградец Роман Протасов и запел песню со своими новыми друзьями из Африки.
В Волгограде близится вечер, но жара пока не спадает. В руках исландских болельщиков, это особенно заметно, много пластиковых бутылок с прохладительными напитками, в руках нигерийцев - больше спортивная атрибутика: трещотки, флажки. Жара их не пугает, а даже поможет выиграть, утверждают они.
Наделавшая много шума волгоградская мошка, которая принесла неудобства болельщикам в предыдущем матче Англия - Тунис, в пятницу, судя по всему, взяла тайм-аут. Вероятно, сказалось то, что власти обработали территорию вблизи стадиона и фан-зоны препаратами против насекомых, в том числе растворенным в воде концентратом ванили, обладающим репеллентными свойствами.
"Волгоград-Арена" уже приняла игру группового этапа ЧМ-2018 между сборными Туниса и Англии (2:1). 25 июня здесь пройдет игра между сборными Саудовской Аравии и Египта, а 28 июня - между командами Японии и Польши.