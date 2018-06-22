Сборная Южной Кореи в полном составе тренируется на "Ростов-Арене"

В первом матче на чемпионате мира южнокорейцы уступили команде Швеции - 0:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи по футболу в полном составе вышла на тренировку, которая проходит на "Ростов-Арене" за день до матча чемпионата мира против команды Мексики, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В первые 15 минут, открытые для прессы, полевые игроки бегали вокруг конусов, установленных в углу поля, и делали разминку, а три вратаря перепасовывали мяч в центре поля.

В первом матче на чемпионате мира южнокорейцы уступили команде Швеции - 0:1. Встреча сборных Южной Кореи и Мексики начнется в 18:00 мск 20 июня. Это будет третья игра в рамках чемпионата мира на "Ростов-Арене". 17 июня здесь состоялся матч между командами Бразилии и Швейцарии, который завершился вничью - 1:1, а 20 июня уругвайцы нанесли поражение сборной Саудовской Аравии - 1:0.