Исландские болельщики с ограниченными возможностями посетили матч сборной в Волгограде

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира Нигерия - Исландия проходит на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Несколько болельщиков с ограниченными возможностями из Исландии посетили матч своей национальной команды против сборной Нигерии в Волгограде, сообщает корреспондент ТАСС.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира Нигерия - Исландия проходит на стадионе "Волгоград-Арена", встреча началась в 18:00 мск.

На матче ожидается более 3 тыс. исландских болельщиков, группа любителей футбола с ограниченными возможностями комфортно расположилась на специально предусмотренных местах.

Исландцев поддерживает большое число российских болельщиков, многие из них приобрели или изготовили футболки и различные фан-атрибуты сборной Исландии. Несколько сотен болельщиков поддерживают и команду Нигерии, среди них студенты, которые обучаются в российских вузах по обмену.