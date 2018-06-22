Немецкая делегация на ЧМ-2018 возложила венки к Вечному огню в Сочи

В Сочи в субботу на групповом этапе чемпионата мира сыграют команды Швеции и Германии

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Немецкая делегация возложила венки к мемориалу Славы в Завокзальном микрорайоне Сочи. Об этом сообщил журналистам вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

"То, что мы сегодня здесь, это знак уважения и почтения памяти павших", - сказал он.

По его словам, члены делегации знают, насколько важен этот день для россиян. "Ведь именно Советский Союз тогда пострадал больше всего, много жертв принесла та война, которую развязала гитлеровская Германия", - отметил Гриндель.

По его словам, люди "не должны останавливаться на том, чтобы просто чтить память павших". "Именно поэтому мы пришли сюда с молодыми людьми, которым говорим, что самое главное - жить в мире. И что наше взаимопонимание, уважение прав человека и дают нам эту гарантию", - сказал Гриндель.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Сочи, туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу собрались в 09:00 мск в пятницу у мемориала Славы в Завокзальном микрорайоне, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Цветы и венки в День памяти и скорби к Вечному огню возложили представители городских властей, местные жители и гости из разных регионов России.

Немецкая делегация находится в Сочи, где в субботу на групповом этапе чемпионата мира сыграют команды Швеции и Германии. Игра начнется на стадионе "Фишт" в 21:00 мск.