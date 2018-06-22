Власти: попадание стадиона "Калининград" в финансовую зону поможет ФК "Балтика"

Стадион стоимостью около 18 млрд рублей построен к чемпионату мира на острове Октябрьский

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Попадание стадиона "Калининград", который построен в городе на острове Октябрьский к чемпионату мира, в особую финансовую зону положительно отразится на футбольном клубе "Балтика" и поможет найти команде дополнительных спонсоров. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров клуба, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Как сообщалось ранее, на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке планируется создать особые финансовые зоны, где будут действовать льготы для иностранных инвесторов. Законопроект о создании таких зон внесен в Госдуму 15 июня.

"Стадион каким-то образом попадет в наш финансовый центр, и мы надеемся, что это положительно скажется на ФК "Балтика". Финансовый центр может принести "Балтике" дополнительных спонсоров", - сказал Шендерюк-Жидков.

Стадион стоимостью около 18 млрд рублей построен к чемпионату мира на острове Октябрьский. Власти планируют, что после окончания мирового первенства арена станет домашним стадионом "Балтики", которая сейчас выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Калининграде пройдут четыре игры группового этапа ЧМ-2018: 16 июня здесь уже состоялся матч Хорватия - Нигерия (2:0), 22 июня встретятся команды Сербии и Швейцарии, а затем пройдут игры Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).