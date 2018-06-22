Немецкий футболист Хуммельс получил травму и рискует пропустить матч ЧМ-2018 со шведами

Матч команд Швеции и Германии состоится в субботу на сочинском стадионе "Фишт"

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс рискует из-за мышечной травмы пропустить матч чемпионата мира с командой Швеции. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв.

Матч команд Швеции и Германии состоится в субботу на сочинском стадионе "Фишт". Встреча начнется в 21:00 мск.

"Матс Хуммельс немного травмировал связки и не смог хорошо тренироваться на последнем занятии. До обеда его состояние не особо улучшилось. Конечно, у нас еще есть время, но за ночь вряд ли пройдет такое повреждение мышцы. Нам нужны те, кто будет вести верховую борьбу, но у меня уже есть мысли и план на матч, стартовый состав будет готов завтра", - сказал Лёв.

Ранее Хуммельс полностью отыграл матч чемпионата мира против сборной Мексики, в котором немцы уступили со счетом 0:1.