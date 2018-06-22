Гомес: немецкие футболисты обладают уникальными возможностями и хорошо сыграют со шведами

Матч Германия - Швеция пройдет 23 июня и начнется в 21:00 мск

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Германии является командой с исключительными возможностями и улучшит свою игру в матче со шведами на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции сообщил нападающий немецкой сборной Марио Гомес.

Команда Германии начала ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1, шведы в стартовом матче с тем же счетом обыграли команду Южной Кореи.

"Настроение стало гораздо лучше, думаю, что нам надо было немного времени для анализа и обработки результата прошлого матча. Нам было сложно справиться с первым оппонентом, хотя мы и подошли к турниру в статусе действующих чемпионов мира. Сейчас все позади, мы фокусируемся на новой задаче и остаемся очень сильной командой. Мы - коллектив с исключительными возможностями, со шведами мы сделаем лучше то, что сделали плохо в матче со сборной Мексики", - сказал Гомес.

Если мексиканцы в субботу не проиграют южнокорейцам, а сборная Германии уступит шведской команде, немецкие футболисты лишатся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. "Я не такой человек, который думает, что будет в плохом случае, - отметил Гомес. - Мы можем и хотим победить в следующих матчах, о поражениях не задумываемся. Первый матч, можно сказать, поставил нас на место, но и группа у нас очень хорошая, хотя некоторым почему-то кажется иначе".

Немецкий нападающий также высказал свое мнение о преимуществах сборной Швеции. "Сильная сторона команды Швеции - сплоченность и спокойствие, это сильная сборная. Они очень целеустремленные, думаю, что это достойный соперник. Сборная Швеции придерживается компактного стиля игры и хорошо обороняется, но мы готовы к любому сценарию, хотя исходим из того, что шведы сыграют так же, как и прежде", - заключил Гомес.

Матч Германия - Швеция пройдет 23 июня и начнется в 21:00 мск. Заключительную игру группового этапа немцы проведут 27 июня в Казани - против команды Южной Кореи.