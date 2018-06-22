Муса и Идову вошли в состав сборной Нигерии на матч чемпионата мира с исландцами

Встреча группы D между сборными Нигерии и Исландии пройдет в пятницу в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Защитник Брайан Идову и нападающий Ахмед Муса включены в стартовый состав сборной Нигерии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Исландии. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Нигерии выглядит следующим образом: Фрэнсис Узохо, Брайан Идову, Уильям Эконг, Леон Балогун, Кеннет Омеруо, Уилфрид Ндиди, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Виктор Мозес, Ахмед Муса, Келечи Ихеначо.

Идову, который также имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года, он провел в ее составе три матча, отметившись одним голом. В прошедшем сезоне 26-летний Идову провел 32 матча за пермский "Амкар" и забил один гол. Муса, являющийся игроком английского "Лестера", вторую часть прошлого сезона (с января 2018 года) провел на правах аренды в московском ЦСКА. В 16 матчах за ЦСКА он забил семь голов.

Состав сборной Исландии на игру: Ханнес Халльдоурссон, Биркир Севарссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Хердур Магнуссон, Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Арон Эйнар Гуннарссон, Рурик Гисласон, Йон Дауди Бедварссон, Альфред Финнбогасон. 20 июня стало известно, что Магнуссон перешел из английского "Бристоль Сити" в ЦСКА.

Встреча группы D между сборными Нигерии и Исландии пройдет в пятницу в Волгограде. Начало встречи - 18:00 мск.