Игрок: сборная Южной Кореи настроена как на последний матч в игре ЧМ с мексиканцами

В субботу команда Южной Кореи сыграет в Ростове-на-Дону со сборной Мексики, начало - 18:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Южной Кореи настраиваются как на последний матч в игре чемпионата мира с командой Мексики в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции на стадионе "Ростов-Арена" полузащитник сборной Южной Кореи Ли Чэ Сон.

В субботу команда Южной Кореи сыграет в Ростове-на-Дону со сборной Мексики, начало - 18:00 мск. В первом матче южнокорейцы проиграли сборной Швеции со счетом 0:1.

"Мы теперь стоим спиной к стене. Во время первого матча [со шведами] не смогли добиться необходимого результата. Мы твердо настроены на победу в следующем матче. Мы настроены так, как будто это последний матч", - сказал он.

По его словам, во время игры с командой Мексики футболисты должны действовать агрессивнее. "Наши бомбардиры будут готовы атаковать. Мы полностью отдохнули и восстановились после первого матча. Мы морально настраиваемся на игру. Сделаю все, чтобы наша национальная сборная блистала", - добавил он.

Также Чэ Сон отметил, что даже большое количество мексиканских болельщиков на стадионе не смутит игроков сборной Южной. "Что касается погоды и болельщиков [из Мексики], мы об этом не говорили. Говорили о том, как будем настраиваться морально, как будем исполнять указания тренера. Если там будет очень много мексиканцев, не думаю, что это на нас как-то подействует, это сделает матч более зрелищным", - сказал он.

Команда Южной Кореи выбрала базой размещения стадион "Спартак" в городе Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга. На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F также сыграют с командой Германии (27 июня, Казань). Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, продлится до 15 июля.