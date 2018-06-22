Находящиеся на учениях десантники трех стран будут вместе болеть за сербов в матче ЧМ

Сборная Сербии сыграет с командой Швейцарии в Калининграде

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Российские, белорусские и сербские десантники, которые сейчас находятся на учениях в Краснодарском крае, в пятницу будут вместе болеть за сборную Сербии, которая проведет матч чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Матч группы E пройдет в Калининграде. Встреча начнется в 21:00 мск.

"Сегодня, после успешной сдачи зачетов на допуск к учениям, "крылатая пехота" России, Белоруссии и Сербии соберется перед экраном телевизора, чтобы поддержать сербских футболистов на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Для десантников трех стран в расположении отдельного разведывательного батальона была подготовлена площадка для просмотра матча", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что десантники смогут посмотреть матч на большом экране. Кроме того, для создания праздничного настроения им разрешили принести фанатскую атрибутику.

По его данным, десантники собрались на международные учения "Славянское братство - 2018", которые проходят под Новороссийском и продлятся до 28 июня. Всего в них участвуют около 1 тыс. военнослужащих десантных подразделений России, Белоруссии и Сербии, а также более 150 единиц военной и специальной техники.

В первом туре группового этапа швейцарцы сыграли вничью с бразильцами (1:1), сербы обыграли костариканцев (1:0). Ранее в пятницу завершился матч второго тура - бразильцы победили костариканцев со счетом 2:0.