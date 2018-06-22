Тренер: южнокорейцы выйдут на матч со сборной Мексики на ЧМ-2018 как на последний бой

Матч второго тура группового этапа Южная Корея - Мексика пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Команда Южной Кореи сыграет в матче чемпионата мира со сборной Мексики с максимальной самоотдачей. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер южнокорейцев Син Тхэ Ён.

Матч второго тура группового этапа Южная Корея - Мексика пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону. В игре первого тура южнокорейцы уступили команде Швеции - 0:1.

"В первой игре мы потерпели неудачу и теперь прижаты к стенке. Мы настроены на предстоящий матч так, как будто это будет наш последний матч на чемпионате", - сказал главный тренер.

По окончании пресс-конференции сборная Южной Кореи проведет первую тренировку на "Ростов-Арене".

Жара повлияет на игру

В пятницу температура воздуха в Ростове-на-Дону днем превышала 33 градуса. Син Тхэ Ён высказал мнение, что этот фактор может быть на руку мексиканской команде.

"Жаркая погода, которая стоит сейчас в Ростове, конечно, не может нас не настораживать. Мы предполагали, что здесь будет более комфортно. Разница в температуре между тем местом, где мы играли в последний раз (в Нижнем Новгороде - прим. ТАСС), и Ростовом составляет 15 градусов. Но надеюсь, что к 18 часам, когда начнется матч, жара немного ослабнет", - заметил тренер.

"Но если жара сохранится, то мексиканцы, более привычные к такой погоде, будут иметь преимущество, которое может сказаться на итоговом счете", - добавил он.

После первого тура в группе F сборная Швеции занимает первое место (3 очка), Мексики - второе (3), Германии - третье (0), Южной Кореи - четвертое (0).