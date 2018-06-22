Сборная Японии прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 со сборной Сенегала

В первом матче группы H японцы одержали победу над сборной Колумбии (2:1)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Японии прилетела в Екатеринбург на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Сенегала. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово. "Сборная Японии уже прилетела в аэропорт Кольцово", - сказали в пресс-службе. Команду, которая будет жить в центре Екатеринбурга, встретили российские и японские журналисты.

Сборная Японии прибыла в Екатеринбург pic.twitter.com/KFKMOb3tlz — Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 22 июня 2018 г.

"У наших болельщиков есть определенные традиции поддержки своей команды на матче - они кричат "Япония", трижды хлопают, а затем снова кричат - "Забей гол!". Особой традиции отмечать победу сборной у нас нет, однако в знак уважения к команде болельщики после матча очищают стадион от мусора", - рассказал ТАСС журналист из Токио Хаяшидо Кенда.

Сборная Японии прибыла в Екатеринбург pic.twitter.com/KZCc02qH5k — Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 22 июня 2018 г.