Коутиньо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бразилия - Коста-Рика

В пятницу в матче группы Е сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В пятницу в матче группы Е сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт- Петербурге.

Коутиньо забил победный мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Этот гол стал вторым для него на турнире, ранее он отличился в матче со сборной Швейцарии (1:1). Второй раз подряд Коутиньо признан лучшим игроком встречи ЧМ-2018.

В следующем матче 27 июня сборная Бразилии сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "Спартак".