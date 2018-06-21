Футболист Дзюба рассказал, что ему многое пришлось пройти, чтобы попасть на ЧМ

Игрок не принимал участия в прошлогоднем Кубке конфедераций, хотя готовился в составе национальной команды

ТАСС, 22 июня. Нападающему сборной России Артему Дзюбе через многое пришлось пройти, чтобы попасть в команду на чемпионат мира. Об этом он рассказал в прямом эфире на официальной странице сборной России "ВКонтакте".

Дзюба не принимал участия в прошлогоднем Кубке конфедераций, хотя готовился в составе национальной команды, и в следующий раз был привлечен в состав сборной России непосредственно в рамках подготовки к чемпионату мира.

"Мне для этого через многое пришлось пройти, мало кто верил в меня. Я надеялся до последнего попасть в сборную и попал", - сказал он.

Во втором матче турнира против сборной Египта (3:1) Дзюба после забитого мяча по-армейски отдал честь главному тренеру команды Станиславу Черчесову. "Это получилось на эмоциях, спонтанно. Станислав Саламович мне как-то отдал честь, я вернул. Мы и запустили такой челлендж", - отметил он.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре 25 июня, начало игры в 17:00 мск.