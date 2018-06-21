Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболу

Два гола были забиты в добавленное ко второму тайму время - отличились Коутиньо и Неймар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 64 468 зрителей.

На первой добавленной ко второму тайму минуте гол забил Филиппе Коутиньо, а на седьмой добавленной минуте преимущество бразильцев удвоил Неймар, который вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 56-й гол. По этому показателю он опередил Ромарио (55), только Роналдо (62) и Пеле (77) забили большей мячей.

Во втором тайме судья поставил пенальти в ворота сборной Коста-Рики за фол на Неймаре. Арбитр Бьорн Кёйперс воспользовался системой видепомощи арбитрам (VAR) и изменил свое решение, отменив одиннадцатиметровый удар.

Сборные Бразилии и Коста-Рики в 11-й раз сыграли друг с другом. Бразильцы одержали десятую победу, только один раз они проиграли костариканцам - в марте 1960 года (0:3). Сборная Бразилии никогда не проигрывала командам из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) на чемпионатах мира. В матчах против сборных из КОНКАКАФ бразильцы одержали семь побед и один раз сыграли вничью.

Сборная Бразилии одержала первую победу на турнире, набрала четыре очка и возглавила таблицу группы Е после двух матчей. Сборная Сербии занимает второе место с тремя очками, свой матч второго тура команда проведет позднее в пятницу - против сборной Швейцарии, которая с одним баллом расположилась на третьей позиции, костариканцы замыкают таблицу, проиграв оба матча и потеряв шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче сборная Бразилии сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "Спартак". Костариканцы в заключительном туре группового этапа встретятся с командой Швейцарии в Нижнем Новгороде. Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.