Трансляцию матча сборных России и Египта смотрела почти половина россиян

По данным компании Mediascope, 22% опрошенных российских зрителей ожидают увидеть сборную России на первом месте по результатам всех матчей

ТАСС, 22 июня. Трансляцию матча между сборными России и Египта по футболу на чемпионате мира смотрели 47% телезрителей старше 4 лет. Об этом в пятницу сообщили в компании Mediascope.

"Трансляция матча между сборными России и Египта, вышедшая на канале "Россия 1", получила рекордные среди всех прошедших трансляций ФИФА-2018 показатели - рейтинг трансляции составил 15,8% среди всего населения старше 4 лет, доля аудитории - 47% телезрителей", - сказали в пресс- службе.

По данным компании, 22% опрошенных российских зрителей ожидают увидеть сборную России на первом месте по результатам всех матчей ЧМ-2018. Среди других претендентов на звание победителя чемпионата - сборные Бразилии (14%), Германии (13%), Испании (12%) и Португалии (11%).

"В том, что российская сборная сможет сыграть в финале чемпионата, уверен почти каждый четвертый респондент (28%)", - отметили в компании Mediascope.

Сборная России 19 июня одержала вторую победу в рамках группового этапа чемпионата мира - матч со сборной Египта завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.