Путин пожелал президенту Южной Кореи и всем болельщикам незабываемых впечатлений от ЧМ

Мун Чжэ Ин будет присутствовать на матче между сборными Южной Кореи и Мексики в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который 23 июня посетит матч сборной своей страны на чемпионате мира по футболу, яркой игры и незабываемых впечатлений от соревнований.

"Завтра господин президент [Мун Чжэ Ин] посетит футбольный матч между сборными [Южной] Кореи и Мексики в Ростове-на-Дону", - отметил Путин в заявлении для журналистов по итогам переговоров лидеров двух стран в Кремле. "Я уверен, это будет яркая, интересная игра, и хочу пожелать незабываемых впечатлений от чемпионата мира по футболу в России всем болельщикам, в том числе и из Республики Корея", - сказал президент РФ.

Он также выразил благодарность президенту, всему руководству и гражданам Южной Кореи за благожелательный прием спортсменов и болельщиков из России во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в феврале этого года. Россияне на Играх в Пхёнчхане выступали в статусе олимпийских атлетов из России и завоевали 17 наград (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей).