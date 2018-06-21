Рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" повторен на матче ЧМ Бразилия - Коста-Рика

Ранее рекорд принадлежал второму матчу чемпионата мира на стадионе "Санкт-Петербург", в котором встречались сборные России и Египта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости футбольного стадиона "Санкт-Петербург" повторен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста- Рики. На игру второго тура мирового первенства пришло 64 648 зрителей.

Ранее рекорд принадлежал второму матчу чемпионата мира на стадионе "Санкт-Петербург", в котором встречались сборные России и Египта (19 июня, 3:1). Тогда на арену также пришли 64 648 человек.

Стадион "Санкт-Петербург" примет еще одну игру группового этапа чемпионата мира - между сборными Аргентины и Нигерии (26 июня). Затем на арене пройдут встреча 1/8 финала турнира, полуфинал и матч за третье место.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.