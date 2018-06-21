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22 июня, 16:54
Казак-вратарь и казачьи шашки: какие сувениры покупают гости ЧМ в Ростове
Болельщики сборной Уругвая
© Валерий Матыцин/ТАСС
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В период ЧМ-2018 на выставках-ярмарках можно приобрести изделия ремесленников и продукцию местных предприятий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону охотно приобретают на память о посещении турнира, города и региона не только официальные сувениры ФИФА, но и местные, с казачьей и донской символикой.

Наибольшим спросом пользуются те, что сочетают в себе одновременно футбольную и казачью тематику. В период ЧМ-2018 на выставках-ярмарках и в специализированных торговых точках можно приобрести как изделия частных предпринимателей-ремесленников, так и продукцию местных предприятий, выпустивших специальные линейки продукции.

Керамические пуговицы и мяч вместо бочки

В небольшом магазине "Семикаракорская керамика" на главной улице Ростова - Большой Садовой - в дни чемпионата многолюдно. Потенциальные покупатели не только рассматривают товар - керамическую посуду, статуэтки и украшения с ручной росписью, но и надолго останавливаются у большого экрана, где демонстрируется видеоролик о производстве донской керамики. По словам замдиректора предприятия по развитию бизнеса Екатерины Безугловой, продукция предприятия, подготовленная специально к чемпионату, пользуется большим спросом.

"Мы едва успеваем ее привозить! Самое популярное - это фигурка казака с кружкой, который сидит на мяче с надписью "Ростов-на-Дону" (есть и традиционная, "нефутбольная" версия этого сувенира, в которой казак сидит на бочке - прим. ТАСС). С удовольствием покупают тарелки с изображением "Ростов-Арены", которая теперь стала новым символом города. У нас есть фигурки казачат с футбольными мячами, казака-вратаря, есть чайники и карандашницы, расписанные под футбольный мяч, все это находит отклик", - рассказала Безуглова ТАСС.

По ее словам, неожиданный интерес у иностранных болельщиков вызвали керамические пуговицы с традиционной Семикаракорский росписью в виде цветка.

"Мы общались в магазине с болельщиками из Уругвая - они были в настоящем восторге, сказали, что нигде такого не видели и купили их целую горсть. Конечно, мы очень рады, что наши задумки, даже, казалось бы, мелочи, растекаются по всему миру", - рассказала представитель "Семикаракорской керамики".

Дон на полотенцах

Крупнейший российский производитель текстиля из Ростовской области - ТПК "ДМ Текстиль" - накануне чемпионата выпустил специальную линейку продукции "Вольный Дон" с использованием туристического бренда региона, разработанного областным минэкономики.

"Идея, положенная в основу концепции бренда - это объединение многочисленных территорий области в единую визуальную систему брендирования - узнаваемое по цвету и символам "лоскутное одеяло", смысловым объединяющим символом которого стал ярко-красный конь - символ воли и Дона", - рассказал ТАСС руководитель компании Александр Грозов.

В разноцветном "лоскутном одеяле" Ростовской области каждый цвет - символ. Красный символизирует виноградники и цветы, желтый - поле и степь, оранжевый - пески, зеленый - леса, голубой и синий - реки, озера и Азовское море. Все эти цвета можно найти в комплектах полотенец "Донской казак" и "Донская казачка", "Донской край", "Казачий конь" и "Казачий нрав". Во время ЧМ-2018 такие "сувенирные" полотенца представлены в гостиницах, где живут футболисты и болельщики чемпионата, в аэропорту "Платов" и туристско- информационных центрах, а также в фирменных магазинах производителя.

"Продукция пользуется большим спросом как у российских болельщиков, так и у иностранных гостей, самыми популярными стали полотенца с изображениями казака и казачки, а также непосредственно символ "Вольного Дона" - красный конь", - добавил представитель компании.

Авторские работы и традиционные "матрешки"

По словам директора департамента потребрынка Ростовской области Ирины Теларовой, во всех "зонах активности", где чаще всего бывают болельщики ЧМ-2018, есть сувенирные лавки, где можно приобрести как продукцию с символикой чемпионата, так и сувениры "с донским колоритом".

"У нас есть масса промысловых направлений, которые позволили нам подготовиться к чемпионату мира, есть отдельные художники, которые подготовили свои авторские работы, на некоторых площадках их можно приобрести. Например, в станице Старочеркасской, которая является одним из востребованных гостями ЧМ туристических маршрутов, работает выставка-ярмарка донских промыслов, ремесленников, чьи изделия всегда очень востребованы", - рассказала Теларова.

Есть сувенирные лавки и в "зоне гостеприимства" аэропорта Платов, где также можно приобрести продукцию с донской казачьей тематикой. Больше всего иностранным гостям, по словам Теларовой, нравится казачья атрибутика. "Это традиционные казачьи шашки, фуражки. Когда в аэропорту мы встречали иностранных болельщиков, бразильцы, например, очень хотели приобрести головные уборы казаков, предлагали взамен какую-то свою атрибутику", - пояснила она.

При этом руководитель департамента потребрынка также отметила, что, несмотря на интерес к казачьей тематике, неизменной популярностью у иностранных туристов пользуется традиционная русская "матрешка". "В этом мы не ушли далеко от общего российского тренда и других регионов, принимающих чемпионат мира", - добавила Теларова.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Ростов-на-Дону принимает пять матчей чемпионата. 17 июня на стадионе "Ростов-Арена" прошел матч между сборными Бразилии и Швейцарии, 20 июня сыграли команды Уругвая и Саудовской Аравии, на групповом этапе турнира здесь также встретятся Южная Корея и Мексика (23 июня), Исландия и Хорватия (26 июня), 2 июля город примет матч 1/8 финала.

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