Преподаватель из Саранска приютил семью мэра из Колумбии, снявшую номер в другом городе

Футбольные болельщики прилетели в город на игру национальной сборной

САРАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Доцент кафедры английского языка Мордовского государственного университета им. Огарева Антон Лебедев приютил у себя дома колумбийского болельщика и его супругу, которые приехали в Саранск на матч национальной сборной против команды Японии 19 июня, но по ошибке сняли гостиницу в Пензе. Болельщик оказался мэром колумбийского города Флоридабланка, рассказал ТАСС Лебедев.

"Моя мама и я - преподаватели английского языка: она работает в школе, я - доцент кафедры Мордовского госуниверситета, во время ЧМ мы как волонтеры помогаем с переводом. 19 июня на перехватывающей парковке, от которой шаттлы идут в центр города, мы увидели колумбийских болельщиков - мужчину и женщину, которые, по их словам, нуждались в помощи. Они просили доехать до гостиницы, но оказалось, что она не в Саранске, а в Пензе, в 150 км - им ошибочно сняли номер в другом городе. Матч начинался через несколько часов, они не знали, что делать, и мы с мамой решили их приютить у себя", - отметил Лебедев.

По его словам, после матча болельщики вернулись к ним в квартиру. Во время разговора выяснилось, что мужчина - мэр колумбийского города Флоридабланка с населением 280 тыс. человек.

"Его зовут Гектор Мантила Руеда, ему 24 года, и он был избран мэром большинством жителей города. Выяснилось, что вместе с супругой в медовый месяц он путешествовал по Европе, пара оформила паспорта болельщиков и решила на один день прилететь в Саранск на игру национальной сборной. По их словам, у них остались хорошие впечатления от России: им понравилось, как организован чемпионат, нас они назвали ангелами, которые их спасли. В тот вечер мы их накормили оливье и жареной картошкой", - добавил собеседник агентства.

На следующий день мэр колумбийского города с супругой улетели из Саранска в Москву.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошло два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.