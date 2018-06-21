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22 июня, 16:38
Тренер: шведские футболисты готовы противостоять разным моделям игры сборной Германии
Янне Андерссон (слева) и Андреас Гранквист
© EPA-EFE/CLAUDIO BRESCIANI
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Сборная Швеции в случае победы гарантирует себе попадание в 1/8 финала чемпионата мира

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу готова противостоять различным моделям игры в исполнении команды Германии в предстоящем матче чемпионата мира. Об этом сообщил журналистам главный тренер шведской сборной Янне Андерссон.

Сборная Швеции начала чемпионат мира с победы над командой Южной Кореи со счетом 1:0. Немецкие футболисты в стартовом матче уступили мексиканцам с тем же счетом. Игра между командами Швеции и Германии состоится в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

"Мы посмотрели последний матч немцев против мексиканцев и другие их игры, выработали свой целостный подход к этой команде. У нас есть целый комплекс мер, наши аналитики предоставили нам много полезной информации. Мы знаем, что у немцев есть разные варианты, вот и мы готовим разные сценарии, хотя не можем предугадать все. Наша команда готова к различным вариациям состава сборной Германии, под это мы уже будем подстраивать свою игру", - сказал Андерссон.

Как отметил главный тренер сборной Швеции, у его команды нет оснований ощущать себя в невыгодном положении на фоне соперника. "Мы должны дойти до оптимального уровня, который могут демонстрировать наши спортсмены. Можем надеяться, что свою роль сыграют быстрые контратаки, надо много владеть мячом. Мы провели замечательные игры с этой группой футболистов, наша команда накопила опыт, а футбол на этом и базируется, поэтому у нас нет причин ощущать себя в невыгодном положении", - заметил Андерссон.

"У нас очень сложная работа, для нас матч с немцами - особенная возможность. Каждая игра - это вопрос достоинства, к тому же мы можем квалифицироваться в плей- офф за счет собственных усилий после этого матча", - добавил тренер.

Сборная Швеции в случае победы гарантирует себе попадание в 1/8 финала чемпионата мира. Заключительную встречу группового этапа шведы проведут против команды Мексики - 27 июня в Екатеринбурге.

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