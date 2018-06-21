Авербух: проведение ЧМ в Сочи поможет вернуть вложенные в олимпийскую стройку инвестиции

Фигурист и хореограф добавил, что проведение чемпионата в целом помогает изменить имидж страны в положительную сторону

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата мира по футболу в Олимпийском парке Сочи способствует возврату инвестиций, которые были вложены в город при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года, уверен фигурист и хореограф Илья Авербух.

"Чемпионат мира, скорее, возвращает те гигантские инвестиции, которые были вложены в Олимпийские игры. Мы проводим здесь чемпионат, практически ничего не меняя, на той же базе. Эти крупные спортивные события становятся частью истории, обрастают легендами", - сказал Авербух журналистам в городском пресс-центре Сочи в пятницу.

По его мнению, для российской сборной, которая может сыграть в Сочи в 1/8 финала чемпионата, будет лучше, если ее противником станет не Испания, а Португалия (на данный момент возможны оба варианта). Команде России предстоит последняя встреча группового этапа - с футболистами из Уругвая.

"Если наши ребята выиграют у Уругвая, значит, этот матч (сборной России против команды Испании или Португалии) точно пройдет в городе Сочи. Так что сочинцы будут болеть с утроенной силой, чтобы наши ребята выиграли у Уругвая", - добавил Авербух.

Он также считает, что проведение чемпионата в 11 городах помогает изменить имидж страны в целом в положительную сторону. "Здорово, что чемпионат мира проходит в таком количестве российских городов. Было бы хуже, если бы мы ограничились Москвой с Петербургом и Сочи с Казанью, а так у нас есть целая палитра российских городов", - пояснил Авербух.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи.