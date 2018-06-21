Она посетит футбольный матч Япония - Сенегал, который в рамках ЧМ-2018 пройдет 24 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Японская принцесса Хисако Такамадо прилетела в Екатеринбург. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Екатеринбург прибыла… принцесса Хисако Такамадо. В аэропорту Кольцово гостью встретил губернатор Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.

Принцесса Хисако посетит в Екатеринбурге футбольный матч Япония - Сенегал, который в рамках ЧМ-2018 пройдет 24 июня.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент информполитики региона, что принцесса Хисако посетит в Екатеринбурге показательные выступления по стрельбе из традиционного японского лука (кюдо). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Кюдо - одно из классических японских боевых искусств, национальное достояние страны. Техники стрельбы из лука, применяемые самураями на полях сражений (кюдзюцу), постепенно дали рождение новому философскому подходу - кюдо ("путь лука"). До сих пор искусство стрельбы из лука изучают члены императорской семьи, лук и стрелы используют в синтоиских храмовых церемониях, во многих школах и университетах оно включено в учебную программу. Принцесса Такамадо также практикуется в искусстве стрельбы из лука и является почетным президентом Всемирной федерации кюдо.

Принцесса в качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации 19 июня присутствовала на матче сборной страны против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. 21 июня в Казани она посетила тренировку национальной команды, а также побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском Кремле. 24 июня в Екатеринбурге пройдет матч Япония - Сенегал, который принцесса также планирует посетить.