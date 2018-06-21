Футболист Дзюба после окончания карьеры хотел бы стать тренером

Игрок также рассказал, что готов покинуть чемпионат России только ради перехода в команду английского первенства

ТАСС, 22 июня. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после завершения карьеры хотел бы стать тренером. Об этом он рассказал в прямом эфире на официальной странице сборной России "ВКонтакте".

Половину минувшего сезона форвард провел в тульском "Арсенале", куда его отправил в аренду санкт-петербургский "Зенит". На чемпионате мира Дзюба забил два гола - по мячу в ворота команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

"Определенно планирую стать тренером, как [Евгений] Трефилов (главный тренер женской сборной России по гандболу - прим. ТАСС)", - сказал он.

Форвард рассказал, что чемпионат Англии является единственным зарубежным турниром, куда бы он отправился из российской премьер-лиги. "Это сила, скорость, нет проходных игр. Тем более что символикой турнира является лев", - отметил он.

Футболист ранее говорил, что сравнивал себя по характеру со львом.