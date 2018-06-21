Нигерийский "шаман" предсказал победу сборной своей страны в матче ЧМ с исландцами

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Группа нигерийцев устроила импровизированную шаманскую церемонию на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу в Волгограде. В ее ходе переодетый в шамана мужчина получил сообщение, что его команда одержит победу в матче с командой Исландии, передает корр. ТАСС.
Группа нигерийцев в волгоградской фан-зоне провела импровизированную шаманскую церемонию. Мужчина, переодетый в шамана, с колоколом в руке возглавил группу нигерийских болельщиков. Они бегали по фан-зоне, обливали себя водой, пели и взывали к небесам. Внезапно шаману стало плохо, и он всем показал, что ему нужно прилечь, затем его побрызгали водой, он пришел в чувство и огласил полученное с небес сообщение.
Нигерийский фанат, переодетый в шамана, предсказал победу своей команды в матче с Исландией. Импровизированная церемония прошла в Волгоградской фан-зоне. pic.twitter.com/sxcJr0RWhi— sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 22 июня 2018 г.
"Это было послание небес, настолько тяжелое, что меня сбило с ног. Я услышал, что сборная Нигерии разобьет Исландию в сегодняшнем матче", - сказал игравший шамана 30-летний Оби Ученду.
Он добавил, что даже знает счет, но не хочет раскрывать интригу. "Мне сказали счет на небесах, но запретили раскрывать его. Так что давайте все на матч", - пошутил Ученду.
Несмотря на его предсказание, исландские болельщики выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. Ученду никому не отказал.
Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня, игра начнется в 18:00 мск.