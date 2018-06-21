Нигерийский "шаман" предсказал победу сборной своей страны в матче ЧМ с исландцами

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Группа нигерийцев устроила импровизированную шаманскую церемонию на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу в Волгограде. В ее ходе переодетый в шамана мужчина получил сообщение, что его команда одержит победу в матче с командой Исландии, передает корр. ТАСС. Группа нигерийцев в волгоградской фан-зоне провела импровизированную шаманскую церемонию. Мужчина, переодетый в шамана, с колоколом в руке возглавил группу нигерийских болельщиков. Они бегали по фан-зоне, обливали себя водой, пели и взывали к небесам. Внезапно шаману стало плохо, и он всем показал, что ему нужно прилечь, затем его побрызгали водой, он пришел в чувство и огласил полученное с небес сообщение.

Нигерийский фанат, переодетый в шамана, предсказал победу своей команды в матче с Исландией. Импровизированная церемония прошла в Волгоградской фан-зоне. pic.twitter.com/sxcJr0RWhi — sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 22 июня 2018 г.