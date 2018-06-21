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22 июня, 16:16
Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018 с командой Англии
Футболисты сборной Панамы
© Станислав Красильников/ТАСС
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Футболисты прилетели чартерным рейсом из Саранска, 23 июня у них запланирована тренировка на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород, где 24 июня сыграет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Англии. Самолет с игроками и тренерами приземлился в аэропорту города в 15:28 мск, следует из данных онлайн- табло воздушной гавани.

Футболисты прилетели чартерным рейсом из Саранска, 23 июня у них запланирована тренировка на стадионе "Нижний Новгород".

Команда Панамы впервые в истории принимает участие в чемпионате мира. В матче первого тура группы G, проходившем в Сочи, панамцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:3. В заключительном матче группового турнира панамцы сыграют с командой Туниса 28 июня в Саранске.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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