Гранквист назвал сборную Германии по футболу явным фаворитом в матче ЧМ с командой Швеции

Матч между командами Германии и Швеции состоится на стадионе "Фишт" в субботу

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Германии является фаворитом в матче чемпионата мира с командой Швеции, но шведские футболисты отдадут все силы для хорошего результата. Об этом сообщил журналистам защитник и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист.

Матч между командами Германии и Швеции состоится на стадионе "Фишт" в субботу. В первом туре группового турнира шведы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 1:0, немцы уступили команде Мексики - 0:1.

"Я очень рад, что у нас получился такой старт со сборной Южной Кореи, - сказал Гранквист. - Да, многие немцы играли в Лиге чемпионов, добились большого прогресса на предыдущих чемпионатах мира (сборная Германии выиграла прошлый турнир в 2014 году - прим. ТАСС). Однако у нас замечательные результаты в последнее время, мы обыгрывали многие сильные команды. На бумаге немцы гораздо лучше нас, но мы отдадим завтра все для оптимального результата".

Капитан шведской команды отметил, что ему пока сложно представить, что сборная Германии может не выйти в плей-офф чемпионата мира. Это при определенных раскладах может случиться в случае поражения немцев от шведов.

"Такая ситуация была бы поразительна, но они всегда явные фавориты. Не могу себе представить, чтобы кто-то фантазировал о таком исходе. Мы просто довольны своими результатами, надеюсь, и завтра все будет хорошо", - сказал Гранквист.

Футболист, на протяжении пяти сезонов выступавший за "Краснодар", добавил, что ему нравится находиться в России и, в частности, в Геленджике, где базируется сборная Швеции. "Замечательно быть в России. Мне очень нравится в Геленджике - у нас потрясающая гостиница, превосходные тренировочные площадки. Лучше и быть не может, надеюсь, мы подольше там останемся", - заключил Гранквист.