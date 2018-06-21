Витсель: сборная Бельгии ожидает дерзкой игры от тунисцев в матче ЧМ-2018

Матч между командами Бельгии и Тунисом состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Команда Туниса продемонстрирует быструю и дерзкую игру в матче второго тура чемпионата мира против сборной Бельгии. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник бельгийской команды Аксель Витсель.

"Тунис - достаточно сильная команда, которая обладает высокими физическими кондициями, - сказал Витсель. - Мы ожидаем от них дерзкую игру на высоких скоростях, мы знаем, что это их последний шанс выйти в 1/8 финала, поэтому они будут биться все 90 минут матча. При этом мы смотрим только на себя, так как любая команда может преподнести сюрприз, нам важно концентрироваться на каждой игре и выходить лишь с одним желанием - победить".

Полузащитник отметил, что сборная Бельгии стала гораздо более опытной командой. "Сейчас у нашей сборной гораздо больше опыта, чем на чемпионате мира в Бразилии 2014 года, все мы провели большой командный цикл подготовки, что нам сильно помогло нам в матче против команды Панамы (3:0), первая игра никогда не бывает легкой, однако мы смогли найти в себе уверенность, сохранить спокойствие и победить", - сказал он.

Витсель считает огромной роль ассистента главного тренера сборной Тьерри Анри в команде. "Анри имеет огромное значение для нашей сборной, он делится своим богатым опытом, что особенно полезно для наших нападающих. У Анри есть менталитет и дух победителя, и он активно передает это нам", - сказал полузащитник.

Матч между командами Бельгии и Тунисом состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве. Начало в 15:00 мск.