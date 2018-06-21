В Ростове-на-Дону в пятницу ожидают 200-тысячного посетителя Фестиваля болельщиков

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Организаторы ожидают в пятницу на Фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону 200-тысячного посетителя. Об этом сообщили журналистам в дирекции "Ростов-2018".

"Ежедневно на главную площадь Ростова-на-Дону приходят тысячи российских поклонников футбола и иностранных гостей. В прошлое воскресенье был зафиксирован аншлаг - 22 тыс. болельщиков. А сегодня организаторы ждут, когда система подсчета зрителей зафиксирует 200-тысячного болельщика, который получит памятный приз", - сообщили организаторы.

На фан-фесте для болельщиков организована кибер-арена, фото-зона, павильоны с интерактивными экспозициями, фуд- корты и огромный экран, на который транслируются матчи ЧМ.

В Ростове-на-Дону сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, а 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.