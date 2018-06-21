Сборная Швеции в усеченном составе проводит тренировку перед матчем с немцами на ЧМ-2018

Предматчевая тренировка шведов проходит на стадионе "Фишт", где состоится их встреча со сборной Германии в субботу

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу в неполном составе проводит тренировку за день до игры с немцами на чемпионате мира. В занятии не принимают участие четыре футболиста, имеющие проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На пресс-конференции в пятницу главный тренер шведской сборной Янне Андерссон рассказал, что с командой не будут тренироваться защитники Понтус Янссон и Филип Хеландер, полузащитник Маркус Роден и нападающий Исаак Кисе Телин. Последний имеет повреждение, мешающее тренировочным упражнениям, остальные футболисты испытывают проблемы с желудком.

Янссон, Хеландер и Роден остались на базе сборной Швеции в Геленджике, их прибытие в расположение команды ожидается в субботу. Участие всех четырех игроков в матче с командой Германии находится под вопросом.

Остальные 19 футболистов сборной Швеции работают в штатном режиме. За 15 минут тренировки, которые вправе наблюдать пресса, полевые игроки проделали разминочные упражнения, вратари занимались с мячом. Предматчевая тренировка шведов проходит на стадионе "Фишт", где состоится их встреча со сборной Германии. Она начнется в субботу в 21:00 мск.

Сборная Швеции со счетом 1:0 одержала победу над командой Южной Кореи в стартовом матче чемпионата мира. Шведы вместе с мексиканцами набрали по три очка и возглавляют группу F.