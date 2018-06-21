Посол Хорватии в РФ считает, что Нижегородская область отлично подготовилась к ЧМ-2018

Сборная Хорватии 21 июня в Нижнем Новгороде обыграла команду Аргентины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Посол Республики Хорватия в России Тончи Станичич считает, что Нижегородскую область отлично подготовилась к чемпионату мира по футболу. Его слова приводит пресс-служба правительства области.

21 июня сборная Хорватии в Нижнем Новгороде обыграла команду Аргентины (3:0) во втором матче группового этапа и обеспечила себе выход в плей-офф.

"Я хочу поздравить Нижегородскую область с отличной подготовкой к проведению чемпионата. Если говорить об обеспечении безопасности гостей из Хорватии, то во всем мире известно, что Россия является одним из лидеров в этой сфере", - сказал Станичич.

Дипломат отметил, что "спортивное событие послужит импульсом к установлению более тесных отношений России с другими зарубежными государствами". По его данным, в регионе находятся около 15 тыс. туристов из Хорватии.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе пройдут матчи Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.