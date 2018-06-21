Мексиканец Рамос назначен главным арбитром матча ЧМ Польша - Колумбия

Его ассистентами будут соотечественники Марвин Торрентера и Мигель Эрнандес

ТАСС, 22 июня. Мексиканец Сесар Артуро Рамос назначен главным арбитром матча чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Его ассистентами будут соотечественники Марвин Торрентера и Мигель Эрнандес, резервным судьей - чилиец Хулио Баскуньян. Матч состоится 24 июня в Казани.

На матче между сборными Японии и Сенегала будет работать итальянец Джанлука Рокки, ему будут помогать соотечественники Эленито ди Либераторе и Мауро Тонолини. Резервным судьей назначен катарец Абдулла аль-Джассим. Игра пройдет 24 июня в Екатеринбурге.

На встрече между сборными Англии и Панамы главным судьей будет египтянин Геад Гриша, его ассистентами - марокканец Редуан Ачик и суданец Валид Ахмед, резервным арбитром - Норберт Гауата из Таити. Матч состоится 24 июня в Нижнем Новгороде.