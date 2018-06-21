Главный тренер сборной Бельгии считает, что матч с командой Туниса на ЧМ будет непростым

Матч между командами Бельгии и Тунисом состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Матч со сборной Туниса по футболу во втором туре группового этапа чемпионата мира будет непростым для команды Бельгии. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

"Условия игры против сборной Туниса будут непростыми, мы просто не имеем права терять мяч, - сказал Мартинес. - Мы должны абстрагироваться от давления, мы уважаем сборную Туниса, но должны выйти на поле и победить. Мы давно не встречались с такой дерзкой и динамичной командой, которая заставляет двигаться все 90 минут матча. Нам придется приложить немало усилий, если говорить о результате предстоящей встречи, но если вы завтра посмотрите на поле, то все станет на свои места".

"Все прекрасно осознают свою ответственность и важность турнира. Выступление за сборную Бельгии на чемпионате мира - это особенный момент для каждого игрока. Мы счастливы, что у нас нет никакого негативного фона вокруг команды. Лучше быть скучной футбольной сборной, чем командой которая погрязла в различных скандалах. Мы здесь не для того, чтобы заполнять страницы газет и средств массовой информации, мы приехали играть в футбол", - добавил Мартинес.

Мартинес отметил, что нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку может стать лучшим бомбардиром чемпионата мира. В первом матче сборной на турнире против команды Панамы (18 июня, 3:0) форвард стал автором двух забитых голов. "Лукаку может стать лучшим бомбардиром ЧМ, но он здесь не за этим, его задача помогать команде, он великолепно завершает атаки, - сказал специалист. - У сборной Бельгии команда, в которой все играют, как единое целое, и у всех одна цель - победить".

Матч между командами Бельгии и Тунисом состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве, начало - в 15:00 мск.