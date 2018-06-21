Четыре футболиста сборной Швеции могут пропустить матч чемпионата мира с немцами

Матч между командами Германии и Швеции состоится в субботу на стадионе "Фишт"

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Защитники Понтус Янссон и Филип Хеландер, полузащитник Маркус Роден и нападающий Исаак Кисе Телин с большой долей вероятности пропустят матч сборной Швеции с командой Германии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналистам главный тренер шведской сборной Янне Андерссон.

Участие в матче Телина под вопросом из-за повреждения, трое других игроков испытывают проблемы с животом и остались на базе сборной Швеции в Геленджике.

"Хочу всем сообщить, что Телин не сможет присутствовать на предматчевой тренировке, он не может сегодня заниматься, - сказал Андерссон. - У трех игроков проблемы с животом, мы пока не включили их в состав. Было принято решение разделить команду и полететь разными рейсами, ждем ребят [в Сочи] завтра. Речь идет о Янссоне, Хеландере и Родене".

Андерссон сообщил, что в скором времени появится официальное заявление врача сборной Швеции о состоянии и диагнозе футболистов. Все игроки, кроме Янссона, не принимали участия в первом матче шведов против команды Южной Кореи (1:0).

"Мы им сочувствуем, но нужно принимать такие вещи, люди могут травмироваться, болеть. Думаю, мы оптимальным образом подойдем к этому, хотя я предпочел бы, чтобы все были готовы на 100 процентов. Тем не менее, меня это не раздражает, будем продолжать работать по той же линии, к которой мы уже привыкли. Пока я использую только ту информацию, которой мы располагаем", - добавил главный тренер шведской сборной.

Матч между командами Германии и Швеции состоится в субботу на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.