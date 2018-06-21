Тренер: защитники сборной Бельгии Компани и Вермален не сыграют с командой Туниса на ЧМ

Компани получил травму паха в товарищеской игре со сборной Португалии 2 июня, Вермален повредил подколенное сухожилие в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Защитники сборной Бельгии по футболу Венсан Компани и Томас Вермален не сыграют с командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

Капитан команды Компани получил травму паха в товарищеской игре со сборной Португалии 2 июня, Вермален повредил подколенное сухожилие в 37-м туре чемпионата Испании, где он выступает за "Барселону". На чемпионате мира футболисты проводили тренировки по индивидуальному плану.

"У нас все футболисты здоровы, Компани и Вермален не сыграют завтра по причине того, что они не восстановились, - сказал Мартинес. - Все остальные готовы и будут играть. У нас есть 23 футболиста, поэтому я не буду вам называть стартовый состав. Я понимаю, что вас интересуют 11 человек, которые с первых минут выйдут на поле, однако как тренер скажу вам, что надо сразу рассчитывать на 23".

"Все футболисты заслуживают попадания в стартовый состав. По тренировкам, по матчу с Панамой и по своему профессиональному уровню, но, к сожалению, правила позволяют выпустить только 11 футболистов в стартовом составе. Повторюсь, все футболисты, кроме Вермалена и Компани могут появиться в стартовом составе завтра", - добавил Мартинес.

Матч между командами Бельгии и Туниса состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве, начало - в 15:00 мск.