Три незадействованные на ЧМ тренировочные базы будут введены в эксплуатацию до конца года

Перед ЧМ-2018 по требованию ФИФА Россия должна была подготовить 64 тренировочных базы для размещения сборных

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Незадействованные тренировочные базы для сборных - участниц чемпионата мира по футболу в Ярославле, населенном пункте Бор Московской области и Саратове будут доделаны и введены в эксплуатацию до конца года, сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Центра планирования и мониторинга-2018" Сергей Амбарнов.

Перед чемпионатом мира по требованию Международной федерации футбола (ФИФА) Россия должна была подготовить 64 тренировочных базы для размещения сборных, из которых ФИФА выбрала только 32, согласно количеству команд - участниц турнира. Половина объектов осталась невостребованными.

"Программа подготовки к чемпионату мира в целом была выполнена, но у нас остались некоторые нереализованные объекты. Сроки реализации у них перенесены до конца года, но я подчеркну, это касается объектов, которые никаким образом не задействованы в проведении чемпионата", - сказал Амбарнов.

Он уточнил, что речь идет о трех тренировочных базах в Ярославле, Боре и Саратове. По его словам, поскольку объекты не вошли в итоговый список ФИФА, то власти регионов попросили продлить сроки завершения их строительства, например, в Ярославле базу планируют дооборудовать беговыми дорожками.

При этом, по словам Амбарнова, эти объекты также соответствуют всем предъявляемым требованиям ФИФА и даже несмотря на то, что не были отобраны для базирования сборных, они станут хорошим инфраструктурным наследием для регионов и помогут в развитии спорта.

Матчи чемпионата мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. При этом некоторые сборные базируются не только в регионах проведения матчей, например, сборная Египта тренируется на базе в Чеченской Республике, а хорваты на базе в Ленинградской области.