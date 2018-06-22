Полиция не зафиксировала серьезных нарушений порядка на матче ЧМ Аргентина - Хорватия

Сборная Хорватии в четверг одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Полиция Нижнего Новгорода не зафиксировала серьезных нарушений правопорядка на матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии, сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

Сборная Хорватии в четверг одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

"Обеспечена охрана правопорядка на матче Аргентина - Хорватия. Существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Врио главы региона Глеб Никитин высоко оценил организацию второго в городе матча чемпионата, отметив, что "это было историческое событие для Нижнего Новгорода".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.