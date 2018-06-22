Особые меры безопасности будут предприняты в самарском отеле, где будут жить футболисты РФ

Сборная России в Самаре 25 июня проведет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Отель "Ренессанс" в Самаре, где разместятся футболисты сборной России по футболу, предпримет особые меры безопасности для комфортного пребывания команды. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор отдела продаж и маркетинга отеля Армине Саркисян.

Сборная России в Самаре 25 июня проведет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая.

"Безусловно, предприняты все меры безопасности, которые необходимы для комфортного проживания сборной России. Мы понимаем, что они вышли из группы абсолютными фаворитами. Принимая во внимание этот факт, будут приняты особые меры безопасности", - сказала она.

По словам Саркисян, отель готовится принять сборную на высоком уровне. "При этом большая часть внимания и концентрация будет уделена сервису", - добавила она.

После двух туров сборные России и Уругвая набрали по шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.