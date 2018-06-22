Дополнительный экран установят в центре Саранска к матчу команд России и Уругвая

Матч Россия-Уругвай состоится 25 июня в Самаре

САРАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики смогут посмотреть трансляцию матча между сборными России и Уругвая в групповом этапе чемпионата мира на большом экране не только на фестивале болельщиков, но и на площади Тысячелетия в Саранске. Решение было принято в связи с тем, что игра может вызвать ажиотаж среди любителей футбола. Об этом сообщил журналистам в пятницу зампредседателя правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов.

"Фан-зона на мачте между сборными России и Египта была загружена полностью, в целях безопасности был ограничен вход болельщиков. То же предвидим и 25 июня, во время матча сборной России [и Уругвая] и игры в Саранске [между командами Португалии и Ирана]. Ночью будем перевозить экран дополнительный в зону гостеприимства на площади Тысячелетия. Соответствующие службы его смонтируют, установят, чтобы к 25 июня нам полностью подготовиться", - сказал Цыганов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июня около 20 тыс. человек пришло на фестиваль болельщиков в Саранске, чтобы посмотреть трансляцию игры сборной России с командой Египта. При этом Советская площадь, где располагается фан-зона, не смогла вместить всех желающих болельщиков, из-за максимальной загрузки вход на фестиваль был закрыт.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске прошло два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.