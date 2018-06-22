Латиноамериканский карнавал у стадиона: город в предвкушении матча Бразилия - Коста-Рика

Поклонники футбола с флагами стран-участниц спортивного поединка передвигаются на ходулях, играют на больших барабанах и поют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики устроили настоящий латиноамериканский карнавал на подступах к стадиону на Крестовском острове в преддверии матча между сборными Бразилии и Коста-Рики в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС. Поклонники футбола с флагами стран-участниц спортивного поединка передвигаются на ходулях, играют на больших барабанах, поют и почти не переставая фотографируются друг с другом. На подступах к стадиону отчаянные российские болельщики в форме сборной Бразилии просят прохожих продать им билет на матч.

Публикация от Konstantin Krylov (@konstantin.krylov.792) 22 Июн 2018 в 12:19 PDT

Между тем, в фан-зоне на Конюшенной площади перед игрой болельщики из разных стран в бейсболках, сомбреро и колпаках в цветах национальных флагов делают совместные селфи, обмениваются атрибутами и впечатлениями и танцуют под музыку. Большой популярностью среди присутствующих пользуются поклонники футбола из Бразилии - многие подходят к облаченным с ног до головы в желто-сине-зеленую символику болельщикам и радостно делают снимки на память. На центральных улицах города кафе и рестораны заполнены гостями чемпионата. Отовсюду слышна португальская, арабская, испанская, английская, немецкая речь. Болельщики обсуждают матчи и строят прогнозы на дальнейший ход чемпионата, просто общаются о жизни и восхищаются гостеприимством города и России, буквально на ходу разучивая фразы о том, как им нравится страна-хозяйка турнира.

"Этот чемпионат - прекрасный шанс для мира увидеть Россию и для России показать себя миру. Столько людей из разных стран, все счастливы и дружелюбно настроены. Россия превзошла мои ожидания", - сказал ТАСС на улице Рубинштейна египетский болельщик Мустафа, прибывший в Санкт-Петербург из города Александрия. Не только футбол Некоторые гости чемпионата предпочли посвятить последние часы перед матчем Бразилия - Коста-Рика осмотру городских достопримечательностей. Так, поклонницу бразильской команды запечатлели в музее политической истории. Многие, укрывшись от сильных порывов ветра при помощи разноцветных шапок-ушанок, фотографируются на фоне коней Клодта на Аничковом мосту через Фонтанку.