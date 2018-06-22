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22 июня, 14:55
Латиноамериканский карнавал у стадиона: город в предвкушении матча Бразилия - Коста-Рика
Болельщики сборной Бразилии
© Петр Ковалев/ТАСС
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Поклонники футбола с флагами стран-участниц спортивного поединка передвигаются на ходулях, играют на больших барабанах и поют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики устроили настоящий латиноамериканский карнавал на подступах к стадиону на Крестовском острове в преддверии матча между сборными Бразилии и Коста-Рики в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС.

Поклонники футбола с флагами стран-участниц спортивного поединка передвигаются на ходулях, играют на больших барабанах, поют и почти не переставая фотографируются друг с другом. На подступах к стадиону отчаянные российские болельщики в форме сборной Бразилии просят прохожих продать им билет на матч.

Между тем, в фан-зоне на Конюшенной площади перед игрой болельщики из разных стран в бейсболках, сомбреро и колпаках в цветах национальных флагов делают совместные селфи, обмениваются атрибутами и впечатлениями и танцуют под музыку. Большой популярностью среди присутствующих пользуются поклонники футбола из Бразилии - многие подходят к облаченным с ног до головы в желто-сине-зеленую символику болельщикам и радостно делают снимки на память.

На центральных улицах города кафе и рестораны заполнены гостями чемпионата. Отовсюду слышна португальская, арабская, испанская, английская, немецкая речь. Болельщики обсуждают матчи и строят прогнозы на дальнейший ход чемпионата, просто общаются о жизни и восхищаются гостеприимством города и России, буквально на ходу разучивая фразы о том, как им нравится страна-хозяйка турнира.

"Этот чемпионат - прекрасный шанс для мира увидеть Россию и для России показать себя миру. Столько людей из разных стран, все счастливы и дружелюбно настроены. Россия превзошла мои ожидания", - сказал ТАСС на улице Рубинштейна египетский болельщик Мустафа, прибывший в Санкт-Петербург из города Александрия.

Не только футбол

Некоторые гости чемпионата предпочли посвятить последние часы перед матчем Бразилия - Коста-Рика осмотру городских достопримечательностей. Так, поклонницу бразильской команды запечатлели в музее политической истории. Многие, укрывшись от сильных порывов ветра при помощи разноцветных шапок-ушанок, фотографируются на фоне коней Клодта на Аничковом мосту через Фонтанку.

Также, как рассказал журналистам настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй Буда Бадмаев, буддийский храм - первый в Европе, открытый в 1915 году - посещают болельщики из Европы. "Не японские и корейские болельщики приехали, а интересующиеся из Испании, тоже буддисты. В Европе тоже буддизм есть, поэтому они тоже интересуются", - сказал он.

"У всех отличное настроение, люди вокруг такие счастливые. Мы надеемся на победу. Сборная Коста-Рики способна на это. Бразилия играет сейчас не так хорошо, поэтому мы ждем победы. В Санкт-Петербурге я второй день, собираюсь пойти на матч. Мне здесь все очень нравится, у вас очень красивая страна", - сказала ТАСС Джулиана из Коста-Рики.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

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