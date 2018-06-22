Миллиган: австралийские футболисты уверены, что им по силам выйти в плей-офф ЧМ

Австралийцы в четверг сыграли вничью с датчанами (1:1) во втором туре группового этапа, они занимают третье место в группе С

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Австралийские футболисты не теряют надежды на выход в плей-офф чемпионата мира в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник команды Марк Миллиган.

Австралийцы в четверг сыграли вничью с датчанами (1:1) во втором туре группового этапа. Они занимают третье место в группе С, от идущих вторыми датчан их отделяют три очка. Для выхода в плей-офф австралийцам необходимо обыгрывать перуанцев, которые уже лишились шансов на выход в следующую стадию турнира. При этом им необходимо, чтобы датчане потерпели поражение от французов, которым достаточно будет сыграть вничью, чтобы сохранить первое место в группе.

"Мы все предельно уверены в том, что нам по силам пройти дальше, - сказал Миллиган. - Наша игра улучшается с каждым следующим матчем, хотя и понимаем, что матч с командой Перу будет для нас очень непростым, поэтому в следующие несколько дней нам надо хорошо изучить эту команду. Мы все понимаем, что нам необходимо побеждать в предстоящей встрече, что не все зависит от нас, но мы приложим все силы, чтобы удачно сыграть во вторник".

"Уверен, что каждая команда на этом чемпионате мира ставит только одну задачу - победить. И сборная Франции не будет являться исключением. Да, ситуация полностью в их руках, но у меня нет сомнений в том, что они будут играть на победу", - добавил 32-летний футболист, который в России впервые сыграл на чемпионате мира, хотя был в составе австралийской сборной на турнирах в 2006 и 2010 годах.

Команда Австралии сыграет с перуанцами 26 июня в Сочи, в этот же день сборная Дании сыграет в Москве с французами.