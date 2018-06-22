Берешиньский: сборная Польши уверена в победе над командой Колумбии в матче ЧМ

Поляки во вторник провели свой стартовый матч на чемпионате мира, уступив команде Сенегала со счетом 1:2

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Польские футболисты уверены в победе над командой Колумбии в следующем матче на чемпионате мира и готовы к предстоящей игре. Об этом рассказал журналистам защитник сборной Польши Бартош Берешиньский.

Поляки во вторник провели свой стартовый матч на чемпионате мира, уступив команде Сенегала со счетом 1:2. Колумбийцы с тем же счетом проиграли японцам. Сборная Польши встретится с командой Колумбии в воскресенье в Казани, начало - 21:00 мск.

"Сборная Колумбии - действительно хороший противник, но наше отношение к предстоящему матчу очень позитивно. Обе команды одинаково относятся к этой игре и будут стремиться победить. У нас будет должный настрой и большая вера в победу, это станет нашим фундаментом в матче с колумбийцами. С каждым соперником наша команда может побеждать, забивать голы, уверен, что в воскресенье мы выиграем, мы готовы это сделать", - сказал Берешиньский.

Защитник сборной Польши на клубном уровне выступает за итальянскую "Сампдорию", поэтому он выделил в составе колумбийской команды своего бывшего одноклубника - нападающего Луиса Муриэля. "Его индивидуальные навыки превосходны, он отличный нападающий и один из лучших игроков, с которыми я сталкивался за свою карьеру. Если говорить о силе сборной Колумбии, надо выделить и их самые главные имена - [полузащитника] Хамеса Родригеса и [нападающего Радамеля] Фалькао", - отметил Берешиньский.

Футболист в матче с командой Сенегала появился на поле в концовке встречи, отыграв порядка 10 минут, он рассчитывает принять участие и в матче с колумбийцами. "Решение по моим выступлениям принимает тренер, здесь важно только его мнение. Конечно, у каждого игрока есть желание выступить в следующем матче, мы все здесь для этого. Лично я готов и хочу играть против сборной Колумбии, но остальное станет известно только в день матча", - заключил Берешиньский.

После матча с командой Колумбии сборной Польши предстоит провести встречу против японцев 28 июня в Волгограде. Чемпионат мира завершится 15 июля.