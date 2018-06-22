Бывший футболист "Спартака" Кавенаги считает Месси лучшим игроком мира

Месси в двух матчах на чемпионате мира не забил ни одного мяча

ТАСС, 22 июня. Бывший нападающий московского "Спартака" Фернандо Кавенаги считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Об этом он заявил в интервью порталу "Газета.Ru".

Месси в двух матчах на чемпионате мира не забил ни одного мяча, а аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1) и проиграли хорватам (0:3). В матче против сборной Исландии Месси не забил пенальти.

"Месси - это лучший игрок мира, и неудачное выступление на одном чемпионате мира не изменит моего мнения о нем, - сказал Кавенаги, выступавший за "Спартак" с 2004 по 2006 год. - Лео ведь не играет в одиночку. Проблема здесь кроится в действиях всей команды, а не только в Месси. Давайте надеяться, что в третьем матче сборная Аргентина сможет, наконец, показать хороший футбол и одержать первую победу в России".

Аргентинцы занимают третье место в группе D и сохраняют шансы на выход в плей-офф. Следующий матч команда проведет 26 июня в Санкт-Петербурге против сборной Нигерии.