Лаксальт: сборной Уругвая не важно, кто будет ее соперником в 1/8 финала ЧМ

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A

БОР /Нижегородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Сборной Уругвая по футболу не важно, кто будет ее соперником в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник уругвайской команды Диего Лаксальт.

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В 1/8 финала сборная Уругвая встретится с первой или второй командой из группы B, где выступают испанцы, португальцы, иранцы и марокканцы. "Испания - это одна из лучших команд здесь, но мы не должны выбирать соперника, а нужно думать о себе. Какая команда выпадет, такая и будет. И Испания, и Португалия - супер команды, с каждой нам будет непросто", - считает Лаксальт.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. "Мы очень довольны, что нам удалось выйти из группы. Но нужно серьезно готовиться к матчу с россиянами, который станет для нас решающим. Это будет сложный матч, но мы намерены играть только на победу", - сказал футболист.

"На чемпионате мира все матчи трудные. Россияне показали отличный уровень в первых матчах. И нас это радует, потому что хорошо, что мы проведем матч против столь сильного соперника именно сейчас", - заключил полузащитник уругвайской команды.

Чемпионат мира завершится 15 июля.