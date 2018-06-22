Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ с командой Коста-Рики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч группового этапа чемпионата мира. Составы приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Состав сборной Коста-Рики выглядит следующим образом: Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Оскар Дуарте, Брайан Овьедо, Кристиан Гамбоа, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Давид Гусман, Йохан Венегас, Маркос Уренья.
Матч состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, начало - 15:00 мск.