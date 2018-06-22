Футболист Смольников: сборной России глупо думать о соперниках по плей-офф на ЧМ

Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф домашнего турнира после побед в стартовых играх

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу не думает о потенциальных соперниках по 1/8 финала чемпионата мира, это глупо с учетом того, что турнирная ситуация в группах еще не ясна. Об этом журналистам после тренировки заявил защитник российской сборной Игорь Смольников.

Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф домашнего турнира после побед в стартовых играх над саудовцами (5:0) и египтянами (3:1). В 1/8 финала соперниками россиян станет команда из группы В, в которой выступают команды Испании (4 очка), Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0). В заключительном матче в группе россияне 25 июня сыграют с уругвайцами, которые также обеспечили себе место в плей-офф.

"Мы не думаем о том, кто нам попадется, потому что впереди у нас важный матч, а у испанцев и португальцев все решится в последний игровой день. Глупо выбирать и думать о каком-либо сопернике", - считает Смольников.

Сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира показала лучший среди участников показатель по покрытой игроками дистанции. Ранее британские СМИ призвали проверить российских футболистов на допинг. "Мы просто очень хорошо подготовились в Австрии. Мы и в прошлом году перед Кубком конфедераций чувствовали себя достаточно хорошо, и в этом году прошли очень хорошую подготовку, и это самое главное", - прокомментировал ситуацию Смольников.

Своей игрой не удивлены

Смольников заявил, что команда будет играть на победу в матче с уругвайцами, несмотря на решение задачи по выходу в плей-офф. "Это чемпионат мира, у кого-то он раз в карьере, мы отдадим все силы, чтобы победить, мы играем на победу независимо от того, вышли ли мы из группы или нет, - заверил защитник. - Тяжело предсказывать, как сложится встреча - каждая игра складывается по-разному, и мы, и они будем играть на победу. Уругвай есть Уругвай, это сильная команда с хорошими игроками".

В Самаре, где сборная проведет матч в группе с уругвайцами, обещают температуру плюс 33. "Отличная погода, никаких проблем, не думаю, что это повлияет на подготовку", - считает Смольников.

"Я бы не сказал, что мы удивлены [своими результатами], но было давление перед чемпионатом мира, и мы хотели показать, на что способны, как мы готовились. Мы просто счастливы от прекрасных побед, но уже думаем о следующих играх. Где максимум команды? Дай бог, расти есть куда", - также сказал он.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.