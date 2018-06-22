Спрос на донских раков в Ростове-на-Дону вырос во время ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Спрос на донских раков с началом чемпионата мира по футболу увеличился в Ростове- на-Дону по сравнению с обычными днями. Об этом рассказал ТАСС один из продавцов живых раков, торгующий ими на центральном рынке города.

В рамках чемпионата мира на "Ростов-Арене" прошло две игры. 17 июня состоялся матч между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), 20 июня играли команды Уругвая и Саудовской Аравии (1:0). Тысячи болельщиков, приехавших со всего мира, в свободное от футбола время знакомятся с местными достопримечательностями, одной из которых является центральный рынок, где продаются донские раки, являющиеся традиционным местным блюдом.

"Могу сказать, что покупательский интерес к живым ракам во время чемпионата мира увеличился, - заметил собеседник ТАСС. - Их активно покупают российские болельщики, приехавшие в Ростов-на-Дону".

"Что касается иностранцев, то они подходят к рачьим рядам, интересуются, что мы продаем, но не покупают. Оно и понятно, зачем им брать-то, они не знают, как готовить. Но у них есть возможность отведать раков в наших ресторанах", - продолжил продавец раков.

Стоимость одного килограмма раков на центральном рынке Ростова-на-Дону составляет 800 рублей. "По сравнению с прошлым годом, цена на раков даже опустилась. Видимо, к чемпионату мира они решили "подготовиться" путем увеличения своей популяции. Раки ловятся во всех реках донского бассейна с лодок специальными сетями. Самой большой вылов рака ожидается в конце июня и в сентябре", - сказал собеседник ТАСС.

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча чемпионата мира. 23 июня на "Ростов-Арене" сыграют команды Мексики и Южной Кореи, 26 июня - Исландии и Хорватии. 2 июля состоится матч 1/8 финала.