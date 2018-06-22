Игрок: сборная Уругвая хочет занять первое место в группе после матча ЧМ с россиянами

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре

БОР /Нижегородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу хочет занять первое место в группе А по итогам матча чемпионата мира против команды России. Такое мнение журналистам высказал полузащитник уругвайской сборной Лукас Торрейра.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. В пятницу уругвайцы проверили очередную тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область).

"Постараемся придерживаться более вертикальной схемы игры, отдавая передачи на форвардов. Ожидаю, что нас ждет хороший матч, у вас очень сильная команда, которая играет дома. Болельщики вам помогут. Мы хотим занять первое место в группе, это добавит нам сил в плей-офф", - сказал Торрейра.

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира завершится 15 июля.