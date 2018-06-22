Торрейра: уругвайские футболисты будут внимательно играть в обороне в матче с россиянами

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре

БОР /Нижегородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу постарается внимательно сыграть в обороне против команды России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал полузащитник уругвайской Лукас Торрейра.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. В пятницу уругвайцы провели очередную тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область).

"Проблем нет, чувствую себя все более адаптированным. Каждый матч сложен для нас, каждый соперник непрост. Мы уже намного более спокойны, с нас упал груз ответственности относительно выхода из группы, поэтому мы будем наслаждаться игрой в следующем матче", - сказал Торрейра.

"Россияне забили много голов, у них очень атакующая команда, - продолжил полузащитник. - Но и мы достаточно хороши. Мы понимаем силу соперника и постараемся крайне внимательно сыграть в обороне".

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Чемпионат мира завершится 15 июля.