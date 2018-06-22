В Северной Осетии к матчу Россия-Уругвай выпустят новый вид пломбира

Мороженое может стать постоянной продукцией североосетинского предприятия, отметил замдиректора компании Юрий Исаков

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Предприятие "Снежная королева" в Северной Осетии, уроженцем которой является главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, выпустит новый вид пломбира к матчу команд России и Уругвая на чемпионате мира, сообщил в пятницу ТАСС замдиректора предприятия Юрий Исаков.

"Руководство нашего предприятия всю жизнь увлекается футболом. Этого чемпионата мира мы со всей страной ждали и не могли не отметить долгожданное событие. Придумали такой способ - выпустить пломбир с двумя вкусами - ванильно-шоколадным. Хотели к началу чемпионата успеть выпустить, но не получилось, успеем к игре нашей сборной с Уругваем", - сказал Исаков.

Рецептуру мороженого менять не стали, зато объединили в одном пломбире два вкуса. Дизайн этикетки в виде футбольного поля с мячом и мороженым разрабатывало само руководство. Это первая подобная продукция на предприятии, выпуск которой посвятили мероприятию, для чего поменяли этикетку.

Как рассказал Исаков, представители предприятия не только являются болельщиками, но и сами играли в футбол, в том числе вместе со Станиславом Черчесовым. "Это человек, которого мы знаем с детства. Какое-то время, когда Станислав играл за команду своего родного города Алагира, мы даже встречались с ним на одном поле. Сейчас же все дружно собираемся вокруг телевизора во время матчей чемпионата мира и болеем за наших", - отметил замдиректора.

Новый вид пломбира планируется выпускать на протяжении всего чемпионата мира. Если он понравится жителям, то станет постоянной продукцией североосетинского предприятия.

Сборные России и Уругвая сыграют в третьем туре группы А 25 июня в Самаре. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф.